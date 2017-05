Lebensmittel

Verbraucher sollten im Moment keinen Trockenfisch mit der Produktbezeichnung "Plötze (Rutilus rutilus) ausgenommen, getrocknet und gesalzen" essen, warnt das niedersächsische Verbraucherschutzministerium.

Hannover. Der Grund: Bei Menschen, die diesen Trockenfisch verzehren, könnte dadurch die lebensbedrohliche Vergiftung Botulismus ausgelöst werden, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Trockenfisch dieser Art werde vor allem in russischen Geschäften angeboten, hieß es aus dem Ministerium. Anlass für die Warnung ist ein konkreter Fall: Bei einem Patienten habe sich der Verdacht auf Botulismus bestätigt. Der Patient hatte vorher Trockenfisch gegessen, in dem der Erreger mittlerweile nachgewiesen wurde. Das Produkt stammte aus einem Geschäft in Damme nahe Vechta. Der Markt hatte diese Ware von einem Großhändler im Landkreis Osnabrück bezogen.

dpa