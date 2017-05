Olaf Lies. © Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Regierung

Ministerium schaltet nach Vergabe-Affäre externe Prüfer ein

In der Affäre um Auftragsvergaben hat im Wirtschaftsministerium ein Sonderbeauftragter des Hauses mit dem Ordnen und Sichten von E-Mails und Akten begonnen. Parallel zu den Ermittlungen der Justiz werde außerdem eine externe Prüfgesellschaft eingeschaltet, teilte das Ministerium am Montag in Hannover mit.