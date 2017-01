Soziales

Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) möchte die Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst vorantreiben. Ein neuer Entwurf für das niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz sieht vor, auch Führungspositionen zur Hälfte mit Frauen zu besetzen.

Hannover. Vakante Stellen sollten bevorzugt mit Frauen besetzt werden, bis der 50-Prozent-Anteil erreicht sei, sagte die Ministerin am Donnerstag in Hannover. Dabei müssten auch bisherige Männer-Bastionen im öffentlichen Dienst in Frage gestellt werden, betonte Rundt. Derzeit seien nur rund 25 Prozent der Führungspositionen im öffentlichen Dienst mit Frauen besetzt.

In wenigen Jahren werde sich dies aber ändern, weil viele ältere Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Der neue Entwurf zum Gleichberechtigungsgesetz soll Ende des Monats im Kabinett beraten werden.

dpa