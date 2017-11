Carola Reimann (SPD) steht im Landtag in Hannover. © Hauke-Christian Dittrich

Gesundheit

Ministerin: Gesundheitsregionen zeichnen Niedersachsen aus

Niedersachsens neue Gesundheitsministerin Carola Reimann will die 35 Gesundheitsregionen im Land weiter stärken. "Das ist etwas, was Niedersachsen auszeichnet und längst nicht alle Bundesländer haben", sagte die SPD-Politikerin am Montag in Hannover.