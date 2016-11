Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies (SPD) besucht erneut den Iran. © Keyvan Taheri/Archiv

International

Minister mit Unternehmer-Delegation in den Iran abgeflogen

Mit einer Unternehmer-Delegation ist Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Samstag von Hannover aus in den Iran aufgebrochen. Niedersachsen will in Teheran eine eigene Repräsentanz eröffnen, die heimischen Firmen den Einstieg in den iranischen Markt erleichtern soll.