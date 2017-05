Olaf Lies. © Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Regierung

Minister entlässt Staatssekretärin nach Fehlern

Als Konsequenz aus Fehlern bei Vergabeverfahren hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) seine Staatssekretärin Daniela Behrens (SPD) entlassen. Sie sei auf eigenen Wunsch von ihrem Amt entbunden worden, sagte Lies am Donnerstag im Landtag in Hannover. In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass Behrens bei der Auftragsvergabe für eine Internetseite mehrere Vorab-Gespräche mit einer Agentur geführt hatte, die später auch den Zuschlag erhielt.