Hannover

Ziel ist es, die Entstehung von chronischen Erkrankungen wie Krebs oder Diabetes besser zu verstehen, um Vorbeuge-Strategien zu entwickeln. "Wir wollen wissen: Was hält uns gesund, was macht uns krank?", sagte der Vorstand der Nako Gesundheitsstudie, Klaus Berger, am Donnerstag in Hannover. Bei einem Besuch des dortigen Nako-Studienzentrums testeten Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (beide CDU) ihre Riechfähigkeiten und Greifkraft.

dpa