Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies (SPD) besucht erneut den Iran. © Keyvan Taheri/Archiv

Außenhandel

Minister bei Lies: Iran wartet nicht ewig auf Deutschland

Der Iran drängt Deutschland zur Eile beim Wiederaufbau der beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Die Regierung in Teheran werde nicht ewig auf die Deutschen warten und auch Alternativen in Betracht ziehen, sagte Vizeverkehrsminister Asghar Fachri Kaschan am Montag bei einem Treffen mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) in der iranischen Hauptstadt.