Laatzen

Im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Laatzen bei Hannover hat der Minister unter Begleitung eines Trainers ausprobiert, wie gefährlich die Ablenkung am Steuer ist, die zu einem immer größeren Problem für die Verkehrssicherheit wird.

Nach ADAC-Schätzung spielt bei jedem zehnten Verkehrsunfall inzwischen Ablenkung eine Rolle. Damit bewege sich Ablenkung als Ursache von Unfällen mit Getöteten in der gleichen Größenordnung wie Alkohol am Steuer. Wer mit Tempo 100 auf der Landstraße unterwegs und nur eine Sekunde lang unachtsam ist, lege etwa 27 Meter im Blindflug zurück. Die sei lange genug, um gegen einen Baum zu fahren oder in den Gegenverkehr zu geraten, so der ADAC.

dpa