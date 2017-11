Glaserfaseranschlüsse sind in einem Verteilerkasten zu sehen. © Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv

Internet

Minister Lies will bis 2025 flächendeckendes Glasfasernetz

Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) will bis 2025 ein flächendeckendes Glasfasernetz in Niedersachsen. "Bis 2025 wollen wir den flächendeckenden Ausbau des Gigabit-Netzes realisieren, auch als Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des neuen Mobilfunkstandards 5G", sagte Lies am Mittwoch bei der Eröffnung des niedersächsischen Breitbandgipfels in Osterholz-Scharmbeck.