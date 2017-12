Leuchtendes Blaulicht einer Feuerwehr. © Stephan Jansen/Archiv

Notfälle

Mindestens ein Verletzter bei Scheunenbrand

Bei einem Scheunenbrand im Landkreis Hameln-Pyrmont ist in der Nacht zum Montag mindestens ein Mensch verletzt worden. Das Feuer in der an ein Wohnhaus grenzenden Scheune war am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.