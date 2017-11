Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. © Ralf Krawinkel/Archiv

Brände

Minderjährige lösen Brand auf Kindergarten-Baustelle aus

Zwei Minderjährige haben einen Brand in dem Rohbau eines Kindergartens in Bersenbrück bei Osnabrück ausgelöst. Der Schaden werde auf bis zu 100 000 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.