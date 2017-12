Blaulicht auf einem Feuerwehrauto. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Millionenschaden bei Großbrand in Lagerhalle

Flammen schlagen aus den Fenstern der riesigen Produktionshalle in Salzbergen. Stundenlang kämpfen Feuerwehrleute gegen den Großbrand. Am Ende steht fest: Der Schaden geht in die Millionen.