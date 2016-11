Brände

Beim Brand einer Lagerhalle in Bad Essen bei Osnabrück sind drei Feuerwehrmänner verletzt worden. Außerdem entstand ein Sachschaden von mindestens einer Million Euro, wie die Polizei mitteilte.

Bad Essen. Das Feuer brach am Mittwochabend in der Lagerhalle eines Sägewerks aus, die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an. "Es brannte lichterloh", sagte ein Feuerwehrsprecher, gelagert waren unter anderem Holzstapel. Drei Feuerwehrmänner verletzten sich bei dem Brand, zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar, Brandstiftung konnte nicht ausgeschlossen werden.

dpa