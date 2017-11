Das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen. Photo: Swen Pförtner/Archiv © Swen Pförtner

Millionen für Göttinger Affenforscher

Den Einfluss des Sozialverhaltens auf die Gesundheit untersuchen Forscher des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) in Göttingen am Beispiel wildlebender Affen. Dafür habe die Deutsche Forschungsgemeinschaft weitere Fördergelder in Höhe von 2,5 Millionen Euro bewilligt, teilte das DPZ am Montag mit.