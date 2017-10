Milliardenspritze für NordLB beschäftigt Landtagsausschuss

Banken

Spekulationen um eine möglicherweise nötig werdende Milliardenspritze für Norddeutschlands größte Landesbank NordLB stehen am Mittwoch (11.15 Uhr) im Fokus des zuständigen Landtagsausschusses.

Hannover/Magdeburg. Der in Hannover tagende Ausschuss will von Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) wissen, wie schlimm es wirklich um die Bank bestellt ist. Sie hatte die Spekulationen als unbegründet zurückgewiesen und einen Kapitalbedarf auf absehbare Zeit ausgeschlossen. Hohe Rücklagen für risikoreiche Schiffskredite hatten 2016 einen Rekordverlust von knapp zwei Milliarden Euro in die Bilanz der Bank gerissen, die vor kurzem die in Schieflage geratene Bremer Landesbank voll übernommen hat. Die NordLB ist im gemeinsamen Eigentum der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

dpa