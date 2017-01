Agrar

Der Milchbauer Heinz Korte aus Bremervörde ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der DMK Deutsches Milchkontor GmbH. Wie der größte deutsche Milchverarbeiter am Donnerstag mitteilte, übernahm Korte zum 1. Januar das Amt.

Bremen. Der 53-Jährige übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz von Otto Lattwesen, der einen Tag vor Ende seiner regulären Amtszeit am 30. Dezember an den Folgen eines Unfalls starb. Der 65-Jährige war 17 Jahre lang an der Spitze des Aufsichtsrates gewesen.

Für die DMK-Group stehe in diesem Jahr eine grundlegende Neuausrichtung an, um die Folgen der schweren Milchkrise zu bewältigen, sagte Korte, der selbst einen Hof mit 210 Milchkühen bewirtschaftet.

dpa