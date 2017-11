Mieterbundchef fördert Verschärfung der Mietpreisbremse

Immobilien

Die vor einem Jahr in Niedersachsen eingeführte Mietpreisbremse muss aus Sicht des Mieterbundes dringend verschärft werden, damit sie überhaupt greift. "Das Bundesgesetz ist handwerklich schlecht gemacht", sagte der Landesgeschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, Randolph Fries, der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Hannover. Derzeit sei es für Mieter weder möglich, einen Verstoß von Vermietern gegen die Mietpreisbremse zu entdecken, noch gebe es genügend Sanktionsmöglichkeiten gegen unerlaubte Mieterhöhungen. In Niedersachsen gilt die Mietpreisbremse seit dem 1. Dezember 2016 in 19 Städten und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt, darunter Hannover, Braunschweig, Wolfsburg sowie die ostfriesischen Inseln. Sie wurde mittlerweile in der Mehrheit der Bundesländer etabliert.

dpa