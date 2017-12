Der evangelische Landesbischof Christoph Meyns. © Ole Spata/Archiv

Meyns: Veränderungen müssen im Menschen beginnen

Landesbischof Christoph Meyns will an Heiligabend betonen, dass Frieden bei jedem Menschen selbst entsteht. Frieden lasse sich auf Dauer nicht mit Gewalt herstellen, sondern die Veränderungen müssten im Menschen beginnen, sagte Meyns in seiner vorab veröffentlichten Heiligabend-Predigt im Braunschweiger Dom.