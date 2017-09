Agrarminister Christian Meyer heute im Landtag Hannover. © Holger Hollemann

Tiere

Meyer will mit Anreizen mehr Tierwohl erreichen

Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) will das Tierwohl in den Mastställen des Landes durch weitere finanzielle Anreize stärken. Unter dem Motto: "Niedersachsen lässt die Sau raus" sollen Landwirte ab sofort 150 Euro pro Sau erhalten, wenn sie Muttertiere anders als bisher nicht mehr in beengten Kastenständen, sondern auf größeren Arealen halten.