Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) sieht ein Bündnis seiner Partei mit der CDU skeptisch. "Mit einer rechtslastigen rückwärtsgewandten CDU in Niedersachsen kann ich mir keine Koalition vorstellen", sagte er der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" (Dienstag).

Hannover. Kritik äußerte er am niedersächsischen CDU-Chef Bernd Althusmann. "Ich nehme Herrn Althusmann nicht mehr ernst. Erst sagt er, da geht nichts, dann buhlt er um die attraktive Braut Grüne. Seine Schattenagrarministerin lobt mich und will meine Agrarpolitik fortsetzen." Althusmann hatte ein Jamaika-Bündnis in Niedersachsen jüngst als schwierig bezeichnet, es aber nicht ausgeschlossen.

Aus Sicht von Meyer ist Althusmann nach dem CDU-Ergebnis am Sonntag verzweifelt. "Ich glaube, Althusmann ist von der Wahlniederlage am Sonntag geschockt, weil die CDU am meisten verloren hat und seine Träume von Schwarz/Gelb geplatzt sind", sagte er der Zeitung.

Die niedersächsischen Grünen kämpfen Meyer zufolge für eine Koalition mit der SPD. Mit starken Grünen sei das möglich, sagte der Minister mit Blick auf die anstehende Landtagswahl. Aber: "Es kann am 15. Oktober sau­knapp werden."

dpa