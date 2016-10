Brände

Nach dem Brand auf dem Schiffsneubau "Norwegian Joy" bei der Meyer Werft in Papenburg ermittelt das Unternehmen den Schadensumfang. "Auf dem Schiff ist heute kein Arbeiten möglich", sagte Werftsprecher Günther Kolbe am Montag.

Papenburg. Experten müssen in den kommenden Tagen feststellen, welche Bereiche genau von dem Brand betroffen waren. Auch Brandermittler der Polizei waren am Montag auf der Schiffsbaustelle. In dem Baudock ruhten am Montagmorgen zunächst die Arbeiten. Sie sollten erst mit Beginn der Spätschicht wieder aufgenommen werden, allerdings noch nicht auf dem Schiff. Am Dienstag solle zwar wieder mit Arbeiten auf dem Schiff begonnen werden, aber noch nicht in den beschädigten Bereichen.

