Werftarbeiter arbeiten an dem neuesten Kreuzfahrtschiff, der «World Dream». © Helmut Reuter

Schiffbau

Meyer Werft dockt Kreuzfahrtschiff "World Dream" aus

Das 335 Meter lange und 18 Decks hohe Kreuzfahrtschiff "World Dream" wird heute in der Meyer Werft in Papenburg im Emsland ausgedockt. Es ist der zweite Luxusliner, der die Werft in diesem Jahr verlässt. Das Schiff der asiatischen Reederei Dream Cruises ist speziell für den asiatischen Markt konzipiert und soll von China aus unter anderem Vietnam und die Philippinen anlaufen.