Hamburg/Malmö

Eine bessere Kooperation wird unter anderem in Bereichen wie Verkehrsinfrastruktur, Arbeitsmarkt und Tourismus erwartet.

Bei den Fehmarnbelt Days werde am 28. Mai eine Kooperationsvereinbarung mit den Regionen rund um Kopenhagen und Malmö unterzeichnet. Bei seiner ersten Auslandsreise soll Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eine Absichtserklärung (Letter of Intent) mit den Partnerregionen unterzeichnen. Die Fehmarnbelt Days werden am 28. und 29. Mai in Malmö (Schweden) veranstaltet. Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft wollen unter anderem über Wachstumsmöglichkeiten der Fehmarnbelt-Region diskutieren.

dpa