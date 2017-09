Metronom warnt Fußballfans: Bleibt Samstag friedlich!

Fußball

Zum Spiel Hamburg gegen Bremen gibt die Metronom AG eine Warnung heraus. Bei Störungen bleibt der Zug stehen.

Uelzen. Wie viele Fans vom Hamburger SV und Werder Bremen gibt es wohl in Hannover? Für diejenigen, die sich am Sonnabend das Spiel in Hamburg ansehen wollen, gibt der Metronom eine extra Ankündigung heraus, die auch für Reisende gilt, die nichts mit Fußball zu tun haben.

In der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr und 21 Uhr bis 23:30 Uhr sind die geplanten Anreisen der Fans in den Zügen zwischen Bremen und Hamburg. Die Metronom AG fährt schon seit rund zwei Jahren eine strenge Linie. „Sollte es auch nur im Geringsten zu Ausschreitungen oder Gewalt kommen, erleben die Fans das Fußballspiel nicht. Dann beenden wir die Fahrt konsequent.“ stellt Björn Pamperin, Pressesprecher bei Metronom das Konzept klar. Auch wenn es keine gesonderten Fananreisen von Hannover nach Hamburg gibt, gelten die Regeln auch hier.

Sprich: Sollten sich die Fans nicht entsprechend verhalten, steht der Zug still. Das gilt auch für andere Spiele an anderen Tagen.

Von hee