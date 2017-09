Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". © Armin Weigel/Archiv

Brände

Meterhoher Holzhaufen in Recyclingfirma in Flammen

Auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Lehrte bei Hannover ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. In der Recyclingfirma werde Altholz gelagert, teilte die Polizei mit.