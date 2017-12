Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Kriminalität

Metalldiebe nehmen Jesus-Figur von Kreuz

Metalldiebe haben in der Nacht zu Heiligabend in Haren (Landkreis Emsland) eine Jesus-Figur aus Bronze von einem Kreuz abgenommen und gestohlen. Die Täter nahmen auch fünf unterschiedlich große Kupferkugeln mit, die zu einem Brunnen gehörten, wie die Polizei am Montag mitteilte.