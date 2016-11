Konjunktur

Mit einer Warnung vor den negativen Folgen von Populismus und Nationalismus für die Wirtschaft haben Niedersachsens Metallarbeitgeber ihre Herbst-Konjunkturprognose verbunden.

Hannover. Bei der Vorstellung seiner Mitgliederumfrage erklärte ihr Verband am Freitag in Hannover, Großbritanniens geplanter EU-Ausstieg sowie weitere nationalistischen Tendenzen in Europa gefährdeten Arbeitsplätze. Die Erwartungen der niedersächsischen Betriebe für 2017 sind gespalten: Während viele Dienstleistungsfirmen weiter Zuwachs erwarten, rechnen nur noch 20 Prozent der Unternehmen in der exportabhängigen Metall- und Elektroindustrie mit steigenden Auftragseingängen. Sorge bereitet dem Verband ein Investitions-Stau bei Maschinen und Ausrüstung.

dpa