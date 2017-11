Ein Mitarbeiter eines Betriebes schweißt an einem Werkstück. © Carsten Rehder/Archiv

Tarife

Metall-Tarifrunde für Niedersachsen hat begonnen

Für die Beschäftigten in der Metallindustrie in Niedersachsen haben am Mittwoch die Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber kamen am Vormittag in Hannover zusammen.