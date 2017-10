Metall-Arbeitgeber: IG-Metall-Forderungen nicht umsetzbar

Tarife

Die Forderungen der IG Metall Küste in der bevorstehenden Tarifrunde der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie sind nach Einschätzung des Arbeitgeberverbandes Nordmetall nicht realisierbar.

Hamburg. Sie könnten eine Flucht der Unternehmen aus dem Tarifvertrag nach sich ziehen, sagte Nordmetall-Präsident und Verhandlungsführer Thomas Lambusch der Deutschen Presse-Agentur. "Fast zwei Drittel der Firmen wollen im Falle eines überzogenen Tarifabschlusses den Verband verlassen oder erwägen einen Austritt", erklärte er. "Das macht uns große Sorgen." Die IG Metall sei sich offenbar nicht darüber im Klaren, was sie mit ihren Forderungen auslösen könnte.

An diesem Dienstag (24.10.) beschließt die Tarifkommission der IG Metall Küste offiziell ihre Tarifforderung 2018. Die Verhandlungen zwischen Nordmetall und der IG Metall Küste mit Bezirksleiter Meinhard Geiken an der Spitze beginnen am 15. November in Hamburg.

dpa