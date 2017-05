Kriminalität

Messerstecherei: 55-Jähriger landet in Untersuchungshaft

Nach einer Messerstecherei in einer Kneipe in Salzgitter ist ein 55-jähriger am Samstag in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei in Salzgitter mitteilte, waren der Mann und ein 30-Jähriger in der Nacht zu Samstag in einer Gaststätte in einen Streit geraten.