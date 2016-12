Jens Nacke spricht während einer Debatte. © Holger Hollemann/Archiv

Messerattacke von Safia S. hätte verhindert werden können

Die Messerattacke der jugendlichen IS-Sympathisantin Safia S. auf einen Polizisten in Hannover hätte nach Ansicht der Opposition verhindert werden können. Dieses Fazit zogen am Donnerstag Vertreter der Landtagsfraktionen von CDU und FDP bei der Vorlage eines Zwischenberichts über die Arbeit des Untersuchungsausschusses zur Terrorabwehr. Das Gremium sucht seit Mai nach Schwachstellen bei der Abwehr möglicher Terrorbedrohungen in Niedersachsen.