Goslar

Bei ihm soll es sich um einen Angestellten der Gaststätte im Ortsteil Vienenburg handeln.

Nach ersten Erkenntnissen eskalierte am Dienstagvormittag im Keller des Restaurants ein Streit zwischen den beiden Männern. Dabei soll der Festgenommene das ebenfalls 35 Jahre alte Opfer mit einem Messer angegriffen und ihm Stichverletzungen im Oberköperbereich zugefügt haben.

Als Helfer eintrafen, lag der Mann stark blutend vor dem Gebäude. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Braunschweiger Klinik geflogen. Der mutmaßliche Täter verletzte sich bei der Tat anscheinend selbst an der Hand. Er kam nach einer ärztlichen Versorgung in Gewahrsam. Zu einem möglichen Motiv machte die Polizei noch keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

