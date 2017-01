In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/Archiv

Kriminalität

Messerangriff am Hauptbahnhof in Hannover: Zwei Verletzte

Bei einem Messerangriff sind am Hauptbahnhof in Hannover zwei Menschen verletzt worden. Ein Mann habe am Sonntagabend schwere, ein weiterer leichte Stichverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit.