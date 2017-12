Prozesse

Messer-Attacke auf Hildesheimer Richter wird neu verhandelt

Die lebensgefährliche Messer-Attacke auf einen Richter in Hildesheim wird in Göttingen neu verhandelt. Das Verfahren gegen einen 21-Jährigen wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung begann am Montag, wird nach Angaben des Landgerichts aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgeführt.