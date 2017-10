Merkel warnt vor Überstürzung bei Inklusion

Wahlen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen vor einer Überstürzung bei der Inklusion gewarnt. "Das Thema Inklusion darf aus meiner Sicht nicht über alles gesetzt werden", sagte die CDU-Chefin der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch).

Hannover. Es dürfe nicht dazu kommen, dass Förderschulen massiv abgebaut würden. "Manche Kinder mit Behinderung können in der Förderschule, manche auch in einer Inklusions-Schule gute Ergebnisse erzielen", sagte Merkel der Zeitung. Sie stärkte bei dem Thema dem niedersächsischen CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann den Rücken. Er hatte sich für ein Moratorium bei der Inklusion ausgesprochen und einen Erhalt der Förderschulen gefordert.

Ein wichtiges Thema ist für Merkel auch die Versorgung mit Ärzten im ländlichen Raum. "Hierzu werden wir künftig unter anderem bei der Studienplatzvergabe die Interessen des ländlichen Raums besonders berücksichtigen", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ein ähnlichen Vorstoß hatte auch Niedersachsens SPD-Regierungschef und Althusmann-Kontrahent Stephan Weil ins Gespräch gebracht. So soll notfalls eine Landarzt-Quote in der medizinischen Ausbildung eingeführt werden. Zehn Prozent der Studienplätze sollten dann künftig an Bewerber gehen, die sich verpflichten, anschließend für zehn Jahre im unterversorgten Raum zu arbeiten.

dpa