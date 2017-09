Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht in Bad Fallingbostel. © Carmen Jaspersen

Wahlen

Merkel verspricht Familien finanzielle Entlastung

Bundeskanzlerin Angela Merkel will Familien im Falle eines Wahlsieges rasch finanziell entlasten. Die CDU-Politikerin versprach am Mittwochabend bei einem Wahlkampfauftritt in Bad Fallingbostel (Heidekreis), den Kinderfreibetrag bei der Einkommensteuer auf das Niveau des Erwachsenenbetrags anzuheben.