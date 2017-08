Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Cloppenburg. © Carmen Jaspersen

Wahlen

Merkel lobt ehrenamtliches Engagement

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einem Bundestagswahlkampfauftritt in Cloppenburg das ehrenamtliche Engagement der Bürger gelobt. "Was ist das Besondere in Deutschland? Dass wir bei 82 Millionen Deutschen über 25 Millionen haben, die sich ehrenamtlich engagieren", sagte die CDU-Politikerin am Montagabend auf dem Marktplatz der Kreisstadt.