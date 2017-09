Merkel mit dem Landesvorsitzenden der niedersächsischen CDU, Althusmann. © Ingo Wagner/Archiv

Wahlen

Merkel kommt im Landtagswahlkampf nach Niedersachsen

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt im Landtagswahlkampf drei Mal nach Niedersachsen. Wie die CDU am Donnerstag mitteilte, wird Merkel zunächst am 27. September beim Wahlkampfauftakt in Hildesheim dabei sein.