Wahlen

Merkel eröffnet heiße Phase des Wahlkampfs U

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die CDU in Niedersachsen auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfs eingestimmt. "Ich möchte, dass dieses Land besser regiert wird", sagte Merkel am Mittwoch in Hildesheim bei einer Wahlkampfveranstaltung mit dem niedersächsischen CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann in Hildesheim.