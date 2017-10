Ein Schild warnt vor Forstarbeiten. © Jan Woitas/Archiv

Notfälle

Menschlicher Schädel bei Forstarbeiten gefunden

Bei Forstarbeiten ist in Osnabrück ein menschlicher Schädel gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Schädel mit einer Zahnprothese bereits am Mittwochnachmittag entdeckt.