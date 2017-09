Gesellschaft

Menschen mit Behinderungen als Artisten im Circus Roncalli

Im Circus Roncalli sind am Montag zum ersten Mal auch Menschen mit Behinderungen aufgetreten. Zum 150. Jubiläum der Von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel wurden rund 80 Personen in Hannover aus verschiedenen Einrichtungen zu Zirkusartisten in der Manege.