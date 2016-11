Polizisten bewachen eine Straßenkreuzung in Hameln. © Julian Stratenschulte

Kriminalität

Menschen in Hameln gedenken 28-Jähriger

Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch in Hameln mit einer Mahnwache an das brutale Verbrechen an einer 28-Jährigen erinnert. Die Frau war am Sonntag von ihrem früheren Lebensgefährten mit einem Seil um den Hals an ein Auto gebunden und 250 Meter weit über die Straße geschleift worden.