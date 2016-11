Kriminalität

Mensch in Sushi-Laden in Einkaufszentrum getötet

In einem Sushi-Laden in einem Einkaufszentrum bei Hannover ist ein Mensch getötet worden. Die Tat sei gegen 14.30 Uhr im A2-Center in Altwarmbüchen geschehen, teilte die Polizei am Montag mit.