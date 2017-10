Feuerwehrauto. © Carsten Rehder/Archiv

Brände

Mehrfamilienhaus nach Brand stark beschädigt

In der Nacht zu Freitag ist in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Salzgitter ein Feuer ausgebrochen. Die Fassade des Wohnhauses stürzte nach Angaben der Polizei komplett ein und aus dem Dach schlugen Flammen.