Kriminalität

Ein bewaffneter Mann hat bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Edewecht (Landkreis Ammerland) knapp 300 Euro erbeutet. Der Maskierte stürmte am Samstagabend den Verkaufsraum und zwang die Angestellte mit einer Pistole, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben.

Edewecht. Danach machte sich der Räuber zu Fuß davon, wie die Polizei in Bad Zwischenahn am Sonntag mitteilte. Polizisten in acht Streifenwagen fahndeten nach dem Mann, zunächst aber erfolglos.

dpa