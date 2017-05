Immobilien

Mehr neue Wohnungen in Niedersachsen gebaut

In Niedersachsen sind 2016 deutlich mehr neue Häuser und Wohnungen errichtet worden als in die Vorjahren. Insgesamt seien 29 300 Immobilien fertiggestellt worden, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Hannover mit.