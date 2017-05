Mit einer roten Nelke und einem DGB Sticker steht ein Demonstrant. © Peter Steffen/Archiv

Demonstrationen

Mehr als 70 Veranstaltungen zum 1. Mai in Niedersachsen

Um mehr soziale Gerechtigkeit geht es am Montag bei den Mai-Kundgebungen. In Niedersachsen hat der DGB zum 1. Mai mehr als 70 Veranstaltungen organisiert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht am Vormittag auf einer Kundgebung in Hameln.