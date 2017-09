Ausstellungen

Mehr als 64 000 Besucher bei "Made in Germany Drei"

Die Gemeinschaftsausstellung "Produktion. Made in Germany Drei" hat in diesem Sommer rund 64 000 Besucher nach Hannover gelockt. Das Kooperationsprojekt von Sprengel Museum, Kestnergesellschaft und Kunstverein habe ein ganz eigenes Profil entwickelt, bilanzierten die Ausstellungsmacher am Montag zufrieden.