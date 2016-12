Brände

Mehr als 2000 brennende Strohballen im Landkreis Osnabrück

In der Nacht zum Montag haben im Landkreis Osnabrück an zwei Orten Strohballen gebrannt. In Menslage fingen rund 1800 Ballen Feuer, außerdem brannten etwa 300 in Neuenkirchen, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte.